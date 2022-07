Visites guidées du château de Gy Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Haute-Saône Gy Cet été l’Office de Tourisme propose aux individuels de profiter de visites guidées pour découvrir l’histoire du château de Gy et la vie quotidienne des Archevêques. Pour cela, il suffit de se rendre devant le château à 10h aux dates suivantes : vendredi 22 juillet, vendredis 5 et 19 août. 4.50 e adultes ; gratuit – 12 ans. Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 32 93 93. ot.montsdegy@orange.fr +33 3 84 32 93 93 Cet été l’Office de Tourisme propose aux individuels de profiter de visites guidées pour découvrir l’histoire du château de Gy et la vie quotidienne des Archevêques. Pour cela, il suffit de se rendre devant le château à 10h aux dates suivantes : vendredi 22 juillet, vendredis 5 et 19 août. 4.50 e adultes ; gratuit – 12 ans. Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 32 93 93. Gy

