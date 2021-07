Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Visites guidées du Château de Bressuire Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Visites guidées du Château de Bressuire Bressuire, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bressuire. Visites guidées du Château de Bressuire 2021-07-07 10:00:00 – 2021-08-25 Rendez-vous : Office de Tourisme 6 place de l’hôtel de ville

Bressuire Deux-Sèvres EUR Visites guidées du Château tous les mercredis du 7 juillet au 25 août sauf le mercredi 14 juillet.

Construit sur un promontoire rocheux, le château de Bressuire est une imposante forteresse bâtie par les seigneurs de Beaumont au XIe siècle. Partez à la découverte de son système défensif très élaboré, de ses deux enceintes encore existantes et revivez les heures de gloire du logis seigneurial, grâce à des supports visuels.

Une bonne paire de chaussures est conseillée pour cette visite.

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Bressuire Adresse Rendez-vous : Office de Tourisme 6 place de l'hôtel de ville Ville Bressuire