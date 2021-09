Brangues Brangues Brangues, Isère Visites guidées du château de Brangues Brangues Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Brangues Isère Le Château de Paul Claudel : du bureau à la bibliothèque, des cours intérieures à l’allée des tilleuls. Une visite à la fois littéraire et architecturale dans l’univers intime de l’auteur, par l’un de des petits enfants. nrbrangues@gmail.com http://rencontres-brangues.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

