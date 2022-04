VISITES GUIDÉES DU CANAL DU MIDI ET DES OUVRAGES DU LIBRON Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Découvrez l’histoire passionnante de la construction du Canal du Midi, de la vie de Pierre Paul Riquet et surtout du fonctionnement des Ouvrages du Libron : aqueducs mobiles uniques au monde ! Gratuit

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Vias.

