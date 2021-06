Buxy Buxy Buxy, Saône-et-Loire Visites Guidées du Bourg Médiéval de Buxy Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Saône-et-Loire

Visites Guidées du Bourg Médiéval de Buxy Buxy, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Buxy. Visites Guidées du Bourg Médiéval de Buxy 2021-07-02 – 2021-09-17 Place du Carcabot Bourg Médiéval

Buxy Saône-et-Loire Buxy 2 2 EUR Visites guidées proposées par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy. Situé sur la route des grands Vins de Bourgogne, Buxy est aujourd’hui un village dynamique qui a su garder son cachet médiéval : au dédale de ses rues vous pourrez découvrir l’église de style roman, les maisons anciennes de la rue des fossés, les caves creusées dans la roche, la tour Saccazand (demeure du dernier procureur du roi) et bien sûr sa Tour Rouge du XIIè siècle, l’emblème du village. tourisme@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 Visites guidées proposées par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy. Situé sur la route des grands Vins de Bourgogne, Buxy est aujourd’hui un village dynamique qui a su garder son cachet médiéval : au dédale de ses rues vous pourrez découvrir l’église de style roman, les maisons anciennes de la rue des fossés, les caves creusées dans la roche, la tour Saccazand (demeure du dernier procureur du roi) et bien sûr sa Tour Rouge du XIIè siècle, l’emblème du village. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Buxy, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Buxy Adresse Place du Carcabot Bourg Médiéval Ville Buxy lieuville 46.71145#4.69501