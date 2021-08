Roubaix Réservoirs d'eau du Huchon Nord, Roubaix Visites guidées des Réservoirs d’eau du Huchon Réservoirs d’eau du Huchon Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visites guidées des Réservoirs d’eau du Huchon Réservoirs d’eau du Huchon, 18 septembre 2021, Roubaix. Visites guidées des Réservoirs d’eau du Huchon

le samedi 18 septembre à Réservoirs d’eau du Huchon

Dans une ville en pleine industrialisation, le petit cours d’eau du Trichon ne suffit plus à l’alimentation des usines toujours plus nombreuses. Les réservoirs d’eau du Huchon, construits entre 1885 et 1930, affichent une architecture soignée notamment inspirée des « châteaux de l’industrie ». Contrôle d’identité à l’entrée du site.

Réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix

Visites guidées des Réservoirs d’eau du Huchon Réservoirs d’eau du Huchon 6 Boulevard Lacordaire 59100 Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Réservoirs d'eau du Huchon Adresse 6 Boulevard Lacordaire 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Réservoirs d'eau du Huchon Roubaix