Visites guidées des remparts de Beaune Beaune, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Beaune.

Visites guidées des remparts de Beaune 2021-07-04 – 2021-07-04 Avenue de la République Ancien parking des tennis

Beaune Côte-d’Or

0 0 EUR Beaune a conservé une bonne partie de sa ceinture de remparts ,les amis des remparts vous proposent de découvrir ce patrimoine surprenant .Vous partirez pour une immersion dans plus de mille d’ans d’histoire et serez un visiteur privilégié en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.

Cheminements non adaptés aux personnes à mobilité réduite,

Poussettes déconseillées en raison de nombreux escaliers.

Inscription obligatoire sur notre site internet : www.remparts-beaune.fr

http://www.remparts-beaune.fr/

Beaune a conservé une bonne partie de sa ceinture de remparts ,les amis des remparts vous proposent de découvrir ce patrimoine surprenant .Vous partirez pour une immersion dans plus de mille d’ans d’histoire et serez un visiteur privilégié en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.

Cheminements non adaptés aux personnes à mobilité réduite,

Poussettes déconseillées en raison de nombreux escaliers.

Inscription obligatoire sur notre site internet : www.remparts-beaune.fr

dernière mise à jour : 2021-06-22 par