VISITES GUIDÉES DES POMMES TAPÉES DU VAL DE LOIRE Turquant

Turquant Maine-et-Loire Turquant 6.5 6.5 EUR L’habitat troglodytique de coteau, le musée de la « Pomme Tapée » et la dégustation de cette spécialité qu’ils produisent encore aujourd’hui vous laisseront un souvenir exceptionnel !

L’activité, aujourd’hui unique en France, a fait l’objet de plusieurs reportages télévisés. Prévoir un vêtement chaud (température dans le troglodyte : 10 à 12°C). La visite retrace, dans une ambiance XIXe, une tranche de vie laborieuse de nos anciens. contact@pommes-tapees.fr https://pommes-tapees.fr/ L’habitat troglodytique de coteau, le musée de la « Pomme Tapée » et la dégustation de cette spécialité qu’ils produisent encore aujourd’hui vous laisseront un souvenir exceptionnel !

