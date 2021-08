Lyon Campus Saint-Paul Métropole de Lyon Visites guidées des œuvres exposées par la Biennale Hors Normes Campus Saint-Paul Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visites guidées des œuvres exposées par la Biennale Hors Normes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Campus Saint-Paul

Cette année l’UCLy a l’honneur d’accueillir les artistes de la Biennale Hors Normes dans ces locaux. Grâce à son architecture moderniste, des oeuvres monumentales vont pouvoir y être exposées . Attention au torticolis !

Entrée sous inscription, circuit programmé toutes les heures

Découvrir les artistes de talent qui exposent dans le cadre de la 9ème Edition les œuvres monumentales Campus Saint-Paul 10 Place des Archives 69002 Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

