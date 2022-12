VISITES GUIDÉES DES LUMIÈRES Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne En compagnie d’un guide conférencier, découverte du circuit des Lumières et du centre historique. Vin chaud ou boisson sans alcool à l’arrivée à la Cave du Château.* Les vendredis et samedis de 18h15 à 19h30 sauf le 24 décembre 2022 Départ : devant l’hôtel de ville à 18h15 (possibilité d’un second départ, à 18h30, en cas de forte demande) Tarif : 8€/pers (25 personnes maximum) Réservation obligatoire au 02 43 49 45 26 Visites guidées des Lumières https://www.laval-tourisme.com/ Laval

