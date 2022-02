Visites guidées des jardins Jardin du château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne

Visites guidées des jardins Jardin du château des Milandes, 4 juin 2022, Castelnaud-la-Chapelle. Visites guidées des jardins

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du château des Milandes 12,50€ pour les adultes, 8€ pour les 5-16 ans, 10€ pour les PMR, gratuit pour les -5 ans et fauteuils.

Notre chef jardinier emmène le visiteur à découvrir l’art des jardins au commencement du XXe siècle à travers le jardin de Jules Vacherot, qui aménagea le Jardin du château des Milandes en 1908. Jardin du château des Milandes Les Milandes, 24250, Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:45:00 2022-06-04T12:45:00;2022-06-04T15:45:00 2022-06-04T16:45:00;2022-06-05T11:45:00 2022-06-05T12:45:00;2022-06-05T15:45:00 2022-06-05T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne Autres Lieu Jardin du château des Milandes Adresse Les Milandes, 24250, Castelnaud-la-Chapelle Ville Castelnaud-la-Chapelle lieuville Jardin du château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Departement Dordogne

Jardin du château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaud-la-chapelle/

Visites guidées des jardins Jardin du château des Milandes 2022-06-04 was last modified: by Visites guidées des jardins Jardin du château des Milandes Jardin du château des Milandes 4 juin 2022 Castelnaud-la-Chapelle Jardin du château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne