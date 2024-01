Visites guidées des jardins du manoir de Favry Manoir de Favry Préaux, samedi 1 juin 2024.

Visites guidées des jardins du manoir de Favry A la découverte de l’art des jardins à Favry, passion partage 1 et 2 juin Manoir de Favry 1er et 2 juin 2024 10h à 12h et 14h à 18h30 tarifs préférentiels pour des visites guidées Tarif 7€ /adulte 3€ de 7 à 14 ans + jeu d’énigmes offert, gratuit 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

A la découverte de l’art des jardins à Favry, passion partage

Au milieu des champs, ces jardins aussi ancrés dans le passé que contemporains se fondent si bien qu’ils donnent l’impression d’avoir toujours existé. Ils se succèdent, fractionnant les lieux dans un mélange de thématiques, nous conduisant habilement vers un point d’orgue final….

Rattaché au logis seigneurial, le Dédale, graphiquement épuré, structuré par des topiaires de troéne du Japon et son jeu de damiers en contrepoint, conduit vers le verger d’ornement. Au plan carré, une promenade linéaire s’inscrit autour des pommiers conduits en cordons et ceux domestiqués en ogive sur une gloriette centrale. Le potager , jalonné par des fruitiers en espalier, se devine à travers les claustras d’osier et les gloriettes de saule qui bordent la rivière A l’entour de ses caneaux artificiels des îles et presqu’îles, des ondulations végétales entraînent vers un jardin très ordonnancé. Effet de surprise totale !

Les charmilles, sublimées par une taille sculpturale en vagues scénographiquement baroque, dessinent des cabinets de verdure dont le tracé ondulant se coupe et s’ entrecroise.Le profil de la coupe, son fruit, le rythme des ondulations, le jeu des courbes, sont un ecrin aux topiaires géométriques de buis sur tapis vert. Des lignes de fuite attirent le regard vers une roseraie qui le borde. Déclinée dans une palette de blanc, elle est enchâssée dans une croisée de buis ponctués de topiaires et adossée à une banquette de lauriers du Portugal.

Loin d’ un décor convenu, dans un contraste de peigné et de sauvage, un théâtre de verdure est né épousant le paysage dans un raffinement inattendu.

Manoir de Favry D 573 53340 Préaux Préaux 53290 Mayenne Pays de la Loire 06 82 40 83 46 http://www.manoirdefavry.com Dans un parc, longé par la rivière, à l’entour des îles et presqu’îles, 4 jardins ont été créés dans un esprit contemporain et un goût très éclectique pour mettre en valeur le bâti

• le Dédale, ses topiaires et son jeu de damiers en contrepoint

• le Potager, inscrit dans une grammaire médiévale, ses claustras d’osier ponctués de gloriettes et d’occuli, ses plessis

• le Verger d’ornement, sa gloriette centrale palissée de pommiers domestiqués en ogive

• le Jardin à la Française, son théâtre de verdure et sa taille architecturale, ses broderies de buis jalonnées par une roseraie parking aménagé devant l ‘accueil

©Pascal Beltrami