Caroline Barrow, guide « épicurienne » bilingue français-anglais, commentera avec humour et bonne humeur, tout au long de la visite, les variétés remarquables des différents jardins. Durée de la visite : 2 heures.

4€ par personne, gratuit pour les enfants.

Visites guidées Jardins du château de Viven 921 chemin du Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Viven Pyrénées-Atlantiques

2021-06-05T10:30:00 2021-06-05T12:30:00;2021-06-05T14:30:00 2021-06-05T16:30:00;2021-06-05T17:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T12:30:00;2021-06-06T14:30:00 2021-06-06T16:30:00;2021-06-06T17:00:00 2021-06-06T19:00:00

