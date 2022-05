Visites guidées des jardins de Ray-sur-Saône Parc du château de Ray-sur-Saône, 4 juin 2022, Ray-sur-Saône.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Ray-sur-Saône

Au cœur d’un parc paysager et arboré, le château de Ray-sur-Saône est imposant par sa situation. Le château et son parc arboré, classé au titre des Monuments Historiques, constitue un ensemble exceptionnel. Cet ensemble, remarquablement bien placé, offre des vues exceptionnelles sur la vallée de la Saône. Les arbres face au changement climatique : observer, prévenir et entretenir, avec Albert Depierre, expert arboricole Insectes, parasites, maladies : les arbres rencontrent de nouveaux problèmes phytosanitaires ces dernières années. Albert Depierre guidera les visiteurs dans l’observation et l’identification de ces désordres afin de mieux les prévenir.

Entrée libre et gratuite

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône



