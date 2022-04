Visites guidées des Grands Dépôts des Archives nationales Archives nationales, 14 mai 2022 18:00, Paris.

Nuit des musées Visites guidées des Grands Dépôts des Archives nationales Archives nationales Samedi 14 mai, 18h00 Ticket gratuit à retirer une heure à l’avance à la baque d’accueil située dans la cour de l’hôtel de Soubise. Pas de réservation possible.

Visites guidées des dépôts Louis-Philippe et Napoléon III accueillant les archives médiévales et d’Ancien régime des Archives nationales

© Archives nationales

Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

Metro: Rambuteau; City Hall Bus: 29, 76 Free ticket to be picked up one hour in advance at the reception bay located in the courtyard of the Soubise hotel. No reservation possible. Saturday 14 May, 18:00

National Archives

Billete gratuito para recoger con una hora de antelación en el baque de acogida situado en el patio del hotel de Soubise. No se puede reservar. Sábado 14 mayo, 18:00

Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris 75004 Paris Île-de-France