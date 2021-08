Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Visites guidées des drôles de machines de Léonard de Vinci Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le samedi 2 octobre à Le Temps des Cerises

Léonard de Vinci n’était pas seulement peintre. C’était un homme de sciences, un inventeur, un constructeur ! Cette exposition présente quelques-unes des machines parfois bien étonnantes qu’il conçut. Vous pourrez découvrir les maquettes de Claude Picoux, maquettiste passionné des machines de l’artiste. Visites guidées par Claude Picoux. Durée : env. 1h Tout public.

Entré libre sur réservation.

Visites proposées par le maquettiste Claude Picoux Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T15:00:00;2021-10-02T15:30:00 2021-10-02T16:30:00;2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T18:00:00

