Soumont Hérault Soumont Les 3e dimanche de chaque mois une visite guidée du parc est proposé.

Lors d’une agréable balade de 1 heure 30 dans le parc de Grandmont, vous apprendrez la datation, la fonction et les techniques de constructions de ces mystérieux dolmens et autres pierre taillées au Néolithique Final. Prévoir des chaussures de marche. Départ à partir de 5 personnes – Sur inscription

Possibilité de coupler avec la visite guidée du prieuré

