le samedi 3 juillet à Musée Escoffier de l’Art Culinaire

Pendant environ une heure, le guide vous présente les collections du Musée Escoffier de l’Art Culinaire, installé dans la maison natale du Chef Auguste Escoffier. Une dégustation de la Pêche Melba sera offerte aux participants à l’issue de la visite. Ce célèbre dessert fut créé par Auguste Escoffier pour la cantatrice australienne Nellie Melba.

Gratuit, réservation pour suivre les visites guidées, nombre limité de places disponibles.

Visite commentée des collections du Musée et de la vie et l’œuvre d’Auguste Escoffier, Chef incontournable de la gastronomie française. Musée Escoffier de l’Art Culinaire 3, rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00

