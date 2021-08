Saumur Caves Gratien et Meyer Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées des Caves Gratien & Meyer Caves Gratien et Meyer Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Durée 1h30, dégustation comprise. Tarifs exceptionnels sur les vins durant tout le week-end. Horaires de visites : 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15. Réservations fortement conseillées au 02 41 83 13 32. Visite « Patrimoine » des galeries profondes de la cave et de la production moderne, habituellement jamais ouvertes au public. La visite se termine par une dégustation des vins clairs en Cuverie. Caves Gratien et Meyer 110 Route de Montsoreau, 49400 Saumur Saumur Dampierre-sur-Loire Maine-et-Loire

