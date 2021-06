Roubaix Archives nationales du monde du travail Nord, Roubaix Visites guidées des Archives Nationales du Monde du Travail Archives nationales du monde du travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visites guidées des Archives Nationales du Monde du Travail Archives nationales du monde du travail, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Roubaix. Visites guidées des Archives Nationales du Monde du Travail

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives nationales du monde du travail

Véritable « château de l’industrie », l’ancienne filature Motte-Bossut est construite à partir de 1864 et accueille depuis 1993 les Archives Nationales du Monde du Travail. L’imposante bâtisse, aux allures de château fort, vous ouvre ses portes à l’occasion de visites guidées exceptionnelles.

Réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix

Visites guidées des Archives Nationales du Monde du Travail Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Archives nationales du monde du travail Adresse 78 Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Archives nationales du monde du travail Roubaix