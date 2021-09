Tignes Archives municipales de Tignes Savoie, Tignes Visites guidées des Archives municipales Archives municipales de Tignes Tignes Catégories d’évènement: Savoie

Tignes

Visites guidées des Archives municipales Archives municipales de Tignes, 19 septembre 2021, Tignes. Visites guidées des Archives municipales

le dimanche 19 septembre à Archives municipales de Tignes Découvrez un lieu de conservation de la mémoire et les trésors cachés qu’il renferme. Archives municipales de Tignes Montée du Rosset 73320 Tignes Tignes Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Tignes Autres Lieu Archives municipales de Tignes Adresse Montée du Rosset 73320 Tignes Ville Tignes lieuville Archives municipales de Tignes Tignes