A l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, l’équipe des Archives de la Haute-Garonne vous guide à travers les étages de son bâtiment, dans un dédale de rayonnages, pour vous faire découvrir les plus emblématiques trésors de notre patrimoine départemental ! La visite des salles de stockage des Archives est l’occasion de découvrir les missions de ce service. Des documents en rapport avec le thème des journées seront également présentés. Découvrez les coulisses, l’envers du décor, le cœur des Archives : les magasins ! Sur 8 étages de rayonnages, 48 kms linéaires d’archives et 12 siècles d’Histoire sont conservés. INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021. > Samedi : 13h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15. > Dimanche : 11h15 / 12h15 / 13h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15. Durée : 45mn. Départ toutes les heures. * **Pour qui ?** Tout public, adolescents et adultes. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit, sur réservation.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



2021-09-18T13:15:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:15:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T13:15:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:15:00 2021-09-19T18:00:00