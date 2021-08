Montélimar Maison des services publics Drôme, Montélimar Visites guidées des Archives de Montélimar, 800 ans d’histoire Maison des services publics Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Visites guidées des Archives de Montélimar, 800 ans d'histoire Maison des services publics, 18 septembre 2021, Montélimar.

le samedi 18 septembre à Maison des services publics

Accompagné par un archiviste, vous pourrez parcourir les 2,5 km d’archives conservées et découvrir des documents remarquables qui placent Montélimar comme un haut lieu d’histoire et de patrimoine.

Sur inscription.

Riches de trésors remontant au XIIIe siècle, les Archives de Montélimar vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Maison des services publics 1, avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

