Paris Hôtel de Marle - Institut suédois Paris Visites guidées : Découvrir l’Hôtel de Marle en détail Hôtel de Marle – Institut suédois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites guidées : Découvrir l’Hôtel de Marle en détail Hôtel de Marle – Institut suédois, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Paris. Visites guidées : Découvrir l’Hôtel de Marle en détail

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Hôtel de Marle – Institut suédois

L’Hôtel de Marle, bijou architectural de la fin du XVIe siècle acquis il y a plus de 50 ans par l’État suédois, présente des détails architecturaux uniques comme son escalier d’honneur, son plafond peint ou ses charpentes en carène renversée « à la Philibert Delorme ». Des visites spéciales menées par l’association Paris Historique vous permettront de les découvrir.

Entrée libre, visites en continu toutes les 20 minutes.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Institut suédois met l’accent sur le bel hôtel particulier qui l’abrite. Hôtel de Marle – Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel de Marle - Institut suédois Adresse 11 rue Payenne 75003 Paris Ville Paris lieuville Hôtel de Marle - Institut suédois Paris