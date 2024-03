Visites guidées : découvrez le domaine de Salin Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy, samedi 18 mai 2024.

Visites guidées : découvrez le domaine de Salin Venez explorer la demeure de prestige des Salin en suivant un parcours commenté ! Pénétrez dans le vestibule pour une présentation des lieux, découvrez la salle de musique pour une première mise en b… Samedi 18 mai, 17h00 Musée du Château de Montaigu

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Venez explorer la demeure de prestige des Salin en suivant un parcours commenté ! Pénétrez dans le vestibule pour une présentation des lieux, découvrez la salle de musique pour une première mise en bouche avant d’entrer dans la salle à manger, puis un cigare dans le grand salon et un digestif dans le salon vert pour finir ! Retracez la vie de ce lieu unique puis découvrez l’intérêt du maitre des lieux pour l’archéologie et l’art du Moyen-âge et de la Renaissance. Une plongée intime dans cette Maison des Illustres et dans la passion des arts décoratifs de ses propriétaires.

Musée du Château de Montaigu Rue de l’Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Laneuveville-devant-Nancy 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 53 16 96 http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/fugue,site-monument/chateau-de-montaigu,737005358 Respectivement décédés en 1970 et 1975, Edouard Salin et son épouse ont légué le domaine à la Ville de Nancy, qui a depuis confié le site à l’établissement public de l’agglomération nancéienne ; les collections patiemment rassemblées dans le château l’ayant été, pour leur part, à la Société d’Archéologie lorraine et du Musée historique lorrain.

©Bertrand Jamot