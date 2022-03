Visites guidées : découvrez la chambre de Salin Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Catégories d’évènement: Laneuveville-devant-Nancy

Meurthe-et-Moselle

Visites guidées : découvrez la chambre de Salin Musée du Château de Montaigu, 14 mai 2022, Laneuveville-devant-Nancy. Visites guidées : découvrez la chambre de Salin

le samedi 14 mai à Musée du Château de Montaigu

Vous êtes invités à visiter la chambre du dernier propriétaire du château, Edouard Salin, en compagnie d’un.e médiateur.trice qui vous fera découvrir l’envers du décor.

Réservation sur place

Musée du Château de Montaigu
Rue de l'Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:15:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:45:00

Lieu: Musée du Château de Montaigu
Adresse: Rue de l'Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est

Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laneuveville-devant-nancy/

Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle