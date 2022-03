Visites guidées « Découverte » Musée des Plans-Reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

La visite “découverte” permet une première approche des plans-reliefs. Elle explique leurs raisons d’être, leur mode de construction. Certaines maquettes font l’objet d’explications plus détaillées afin de développer des thèmes que les plans-reliefs permettent d’aborder : la fortification, l’urbanisme, le paysage, la cartographie, les régions, etc.

Visites guidées tout public sans inscription, dans la limite des places disponibles (15 personnes maximum par visite). Rendez-vous directement à l’accueil du musée, 4e étage de l’Hôtel des Invalides (accès entrée Orient), 5-10 minutes avant la visite.

