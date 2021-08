Rennes Archives de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visites guidées décalées – “Secrets de couloirs” Archives de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le dimanche 19 septembre à Archives de Rennes Tous publics à partir de 7 ans – par la Cie Les Becs verseurs, avec Marjorie Blériot, Régis Guigand, Anne-Sophie Guillaume et Ivonig Jan / Inscription sur place, sans réservation. Jauge limitée, merci d’arriver en avance.

Venez participer à un voyage insolite à travers les secrets des archives, vous servez investi.e.s. de la délicate mission de remonter le temps pour faire éclater la vérité, la vraie, la vraie vérité ! Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

