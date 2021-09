Sabres Écomusée de Marquèze Landes, Sabres Visites guidées décalées de l’exposition temporaire « Derrière le rideau : les coulisses de l’exposition » Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’évènement: Landes

### Derrière le rideau : les coulisses de l’exposition ! Si vous connaissez déjà l’exposition temporaire « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines », ou que vous souhaitez la découvrir sous un angle original, la chargée des expositions Mathilde Bois vous propose un parcours décalé. Qu’est-ce qui se cache derrière un objet exposé ? Vers quel endroit le regard est-il attiré en premier ? Pourquoi un objet est-il sous vitrine et un autre sur socle ? Venez exercer votre œil, déceler les astuces de présentation des œuvres et ainsi découvrir les coulisses d’un montage d’exposition. Anecdotes garanties !

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de l’écomusée.

