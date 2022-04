Visites Guidées de Villefranche proposées par la Mairie Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes Villefranche-sur-Mer EUR Visite de la vieille ville et de la Citadelle.

– Pour les groupes, toute l’année.

– Pour les individuels, le vendredi à 10h, de mi-avril à fin octobre.

Sur réservation uniquement. evenementiel@villefranche-sur-mer.fr +33 4 93 76 33 30 Place Philibert La Citadelle Villefranche-sur-Mer

