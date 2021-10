Nantes Nantes Loire-Atlantique, Nantes VISITES GUIDÉES DE NANTES TOURISME Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

VISITES GUIDÉES DE NANTES TOURISME Nantes, 1 janvier 2021, Nantes. VISITES GUIDÉES DE NANTES TOURISME Nantes Tourisme 9 rue des Etats Nantes

2021-01-01 – 2021-12-31 Nantes Tourisme 9 rue des Etats

Nantes Loire-Atlantique Nantes Les visites permettent de découvrir la ville de manière traditionnelle ou originale, selon les thèmes abordés.

Les visites sont effectuées par des guides conférenciers professionnels. Généralement la visite dure 2 heures.

Les visites sont gratuites avec le Pass Nantes.

Pour certains thèmes des audioguides sont proposés pour des visites en autonomie (français, anglais, allemand, espagnol, italien)

Programme à découvrir dans les accueils Nantes-Tourisme ou sur www.nantes-tourisme.com Toute l’année : le week-end ou chaque jour l’été http://www.nantes-tourisme.com/ Les visites permettent de découvrir la ville de manière traditionnelle ou originale, selon les thèmes abordés.

Les visites sont effectuées par des guides conférenciers professionnels. Généralement la visite dure 2 heures.

Les visites sont gratuites avec le Pass Nantes.

Pour certains thèmes des audioguides sont proposés pour des visites en autonomie (français, anglais, allemand, espagnol, italien)

Programme à découvrir dans les accueils Nantes-Tourisme ou sur www.nantes-tourisme.com Nantes Tourisme 9 rue des Etats Nantes

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Adresse Nantes Tourisme 9 rue des Etats Ville Nantes lieuville Nantes Tourisme 9 rue des Etats Nantes