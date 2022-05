VISITES GUIDEES DE MAI PATRIMOINE DU GRAND SIECLE ET METIERS D’ART

VISITES GUIDEES DE MAI PATRIMOINE DU GRAND SIECLE ET METIERS D’ART, 10 juin 2022, . VISITES GUIDEES DE MAI PATRIMOINE DU GRAND SIECLE ET METIERS D’ART

2022-06-10 15:00:00 – 2022-06-10 Cette année, par le biais de grands événements artistiques, la ville de Pézenas offre à Molière une fête d’anniversaire flamboyante pour ses 400 ans.

La Maison des Métiers d’Art s’associe à cet hommage et propose, chaque mois, des visites guidées Patrimoine du Grand Siècle et Métiers d’Art. Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez dans la ville des lieux historiques du XVIIe siècle et rencontrez des artisans d’art.

En juin, Bruno Bergamasco, tourneur sur bois et Marie-Pierre Bonniol, émailleuse sur cuivre vous ouvrent les portes de leurs ateliers. À ne pas manquer ! Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez dans la ville des lieux historiques du XVIIe siècle et rencontrez des artisans d’art. En juin, Bruno Bergamasco, tourneur sur bois et Marie-Pierre Bonniol, émailleuse sur cuivre vous ouvrent les portes de leurs ateliers. +33 4 67 98 16 02 Cette année, par le biais de grands événements artistiques, la ville de Pézenas offre à Molière une fête d’anniversaire flamboyante pour ses 400 ans.

La Maison des Métiers d’Art s’associe à cet hommage et propose, chaque mois, des visites guidées Patrimoine du Grand Siècle et Métiers d’Art. Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez dans la ville des lieux historiques du XVIIe siècle et rencontrez des artisans d’art.

En juin, Bruno Bergamasco, tourneur sur bois et Marie-Pierre Bonniol, émailleuse sur cuivre vous ouvrent les portes de leurs ateliers. À ne pas manquer ! dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville