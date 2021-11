Visites guidées de l’usine Cristel Fesches-le-Châtel, 22 février 2022, Fesches-le-Châtel.

Visites guidées de l’usine Cristel Fesches-le-Châtel

2022-02-22 – 2022-02-22

Fesches-le-Châtel Doubs Fesches-le-Châtel

Entrez dans l’univers de Cristel, fabricant français d’articles et d’ustensiles de cuisson haut de gamme, en Franche-Comté et découvrez l’excellence du savoir-faire français…

Les visites de l’usine Cristel débutent par un film de présentation de l’entreprise, puis sont suivies par une visite du site de fabrication. Histoire, savoir-faire, excellence, authenticité, originalité… autant de valeurs qui caractérisent aujourd’hui l’univers Cristel. Un héritage datant de 1826 aujourd’hui au service de l’univers culinaire haut de gamme : prix du Talent du Luxe et de la Création en 2007 et labellisation « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2009, label certifié “Origine France Garantie” depuis décembre 2013. Membre du réseau « Made in Chez Nous ».

> Rendez-vous sur place à 13h45. Visite gratuite sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard au 03 81 94 45 60. Nombre de places limité.

Durée : 2h à 2h30

+33 3 81 94 45 60

Fesches-le-Châtel

dernière mise à jour : 2021-11-23 par