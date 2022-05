VISITES GUIDÉES DE L’OPÉRA – TOUS À L’OPÉRA, 6 mai 2022, .

VISITES GUIDÉES DE L’OPÉRA – TOUS À L’OPÉRA

2022-05-06 – 2022-05-08

À l’occasion de Tous à l’opéra !, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie propose des visites gratuites de l’Opéra Comédie.

Suivez le guide et partez à la découverte de ce bâtiment emblématique de la Ville, inauguré en 1888 ! Découvrez son histoire, son architecture, ses métiers, et les secrets de fabrication du spectacle lyrique. Un théâtre chargé d’histoire(s) à découvrir entre amis et en famille.

Visites guidées de l’Opéra Comédie:

► vendredi 6 mai à 11h30 • 12h • 12h30 • 13h

► samedi 7 mai à 10h • 10h30 • 11h • 11h30 • 12h • 12h30 • 13h

► dimanche 8 mai à 10h • 10h30 • 11h • 11h30 • 12h • 12h30 • 13h

Durée des visites : 1h

Groupes de 30 personnes.

► Gratuit, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montpellier au 04 67 60 60 60

RDV devant les portes centrales de l’Opéra Comédie

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 60 60 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/tous-a-lopera-3

