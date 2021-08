Saint-Clément Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément, Saône-et-Loire Visites guidées de l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire

Visites guidées de l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne, 18 septembre 2021, Saint-Clément. Visites guidées de l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne

L’Office de Tourisme de Mâcon Sud Bourgogne organise, pour petits et grands, des visites insolites de la ville. Un regard différent porté sur l’antique Matisco qui recèle de nombreux trésors… Visites Insolites de la ville de Mâcon : Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. Durée 1h30 – Tarif adulte 2€ – Réservation obligatoire au 03 85 21 07 07.

2€ pour l’adulte accompagnant | Gratuit pour les enfants | Durée 1h30 | Réservation obligatoire au 03 85 21 07 07.

L’Office de Tourisme de Mâcon Sud Bourgogne organise, pour petits et grands, des visites insolites de la ville. Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Clément, Saône-et-Loire Autres Lieu Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Adresse 1 place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Ville Saint-Clément lieuville Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément