Plourin Manoir de Kerenneur Finistère, Plourin Visites guidées de l’intérieur du Manoir de Kerenneur Manoir de Kerenneur Plourin Catégories d’évènement: Finistère

Plourin

Visites guidées de l’intérieur du Manoir de Kerenneur Manoir de Kerenneur, 18 septembre 2021, Plourin. Visites guidées de l’intérieur du Manoir de Kerenneur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Kerenneur Inscription obligatoire, 25 personnes maximum par visite, port du masque obligatoire.

Au rez-de-chaussée : visite de la salle basse, de la cuisine, de l’arrière cuisine et de l’escalier en vis. A l’étage : visite de la salle haute, du petit escalier en vis, de la chambre de la tourelle Manoir de Kerenneur Kerenneur, 29830, Plourin Plourin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plourin Autres Lieu Manoir de Kerenneur Adresse Kerenneur, 29830, Plourin Ville Plourin lieuville Manoir de Kerenneur Plourin