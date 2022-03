Visites guidées de l’intérieur de l’édifice La Tour aux figures de Jean Dubuffet Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Visites guidées de l’intérieur de l’édifice La Tour aux figures de Jean Dubuffet, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux. Visites guidées de l’intérieur de l’édifice

le samedi 14 mai à La Tour aux figures de Jean Dubuffet

Le public découvre le _Gastrovolve_, l’intérieur de la _Tour aux figures_, imaginé par Jean Dubuffet comme un labyrinthe ascensionnel dans lequel on laisse libre cours à la rêverie.

Nécessité d’être en bonne condition physique pour visiter l’intérieur de la Tour

Visites guidées de l’intérieur de la Tour La Tour aux figures de Jean Dubuffet 170 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Tour aux figures de Jean Dubuffet Adresse 170 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville La Tour aux figures de Jean Dubuffet Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

La Tour aux figures de Jean Dubuffet Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Visites guidées de l’intérieur de l’édifice La Tour aux figures de Jean Dubuffet 2022-05-14 was last modified: by Visites guidées de l’intérieur de l’édifice La Tour aux figures de Jean Dubuffet La Tour aux figures de Jean Dubuffet 14 mai 2022 Issy-les-Moulineaux La Tour aux figures de Jean Dubuffet Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine