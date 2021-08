Visites guidées de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais, 18 septembre 2021, Belleville-en-Beaujolais.

Visites guidées de l’Hôtel-Dieu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Visites commentées de l’apothicairerie du XVIIIe siècle, du bloc chirurgical de la première moitié du XXe siècle, la crypte et ses tombeaux, et le grenier, et son passage secret, son horloge et son «monte-sacs» du XIXe siècle.

Départs toutes les 30 minutes. Nombre de personnes limité. Planning précis et inscription dès le 4 septembre.

Visites commentées de l’apothicairerie du XVIIIe siècle, du bloc chirurgical du début du XXe siècle, la crypte et ses tombeaux, et le grenier, et son passage secret, son horloge et son «monte-sacs».

Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais 68, rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00