Visites guidées de l'Hôtel Dieu de Beaune avec un guide du musée Beaune, 19 mai 2021, Beaune.

2021-05-19 – 2022-03-31

Venez découvrir l'Hôtel Dieu de Beaune sous la conduite d'un guide du musée :

– visite découverte pour une première approche

– visite découverte pour une première approche

– visite insolite (des anciennes caves -parce qu'on est en Bourgogne! et d'autres espaces non ouverts au public) Port du masque obligatoire à partir de 11 ans à l'entrée, comme à l'intérieur du musée.

Rue de l'Hôtel Dieu Hôtel Dieu – Hospices de Beaune Beaune

