Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 14:00

Les élus de Pontivy vous donnent rendez-vous à l’hôtel de ville afin de vous faire découvrir leur lieu de travail. Issu du grand projet de Napoléon Bonaparte pour la petite ville de Pontivy au début du XIXe siècle, l’hôtel de ville a su préserver sa fonction originelle tout en s’adaptant à l’évolution du fonctionnement des services municipaux. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le bureau de la maire, la salle des commissions, la salle des mariages et la salle du conseil municipal ornée de la grande peinture murale de Pierre Cadre vous seront exceptionnellement ouverts. _Informations : Mairie de Pontivy au 02 97 25 00 33_

Nombre de places limité. Pass sanitaire et port du masque obligatoire / Inscription par téléphone du 13 au 17 septembre.

Les élus vous donnent rendez-vous à l’hôtel de ville ! Une façon originale de rencontrer les élus et de (re)découvrir leur lieu de travail. Hôtel de Ville 8, rue François Mitterand, 56300, Pontivy Pontivy Morbihan

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

