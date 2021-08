Nantes Hôtel de région Loire-Atlantique, Nantes Visites guidées de l’Hôtel de Région Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Découvrez les lieux en compagnie d’un chercheur du service patrimoine : salon d’honneur, grand hall et escalier monumental, hémicycle et bureau exécutif, oeuvres du 1% et symbolique du lieu. [Le dôme de l’Hôtel de Région vu de drone !](https://phototheque-patrimoine.paysdelaloire.fr/fr/rubriques/multimedia/la-region-entretient-son-patrimoine-frx5db2ef1d2412f670ff4d05f6.htm)

groupe de 20 personnes maximum, sur réservation à partir du 6 septembre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Venez découvrir l’Hôtel de Région des Pays de la Loire, témoin de l’architecture post-moderniste de la fin du XXe siècle Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes Loire-Atlantique

