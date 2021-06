Visites guidées de l’exposition TERRITOIRES INVISIBLES Caue Rhône Métropole, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon.

Visites guidées de l’exposition TERRITOIRES INVISIBLES

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Caue Rhône Métropole

Visitez l’exposition [_**Territoires invisibles, histoires d’architectures et de paysages quotidiens**_](http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=460) en compagnie d’un médiateur du CAUE Rhône Métropole, une manière unique et privilégiée de parcourir six tissus urbains qui forment nos villes d’aujourd’hui, nos paysages habités quotidiens. Nous vous proposons une découverte de ce qui compose notre environnement bâti, une invitation à regarder ce que d’ordinaire nous ne voyons plus. Cette visite commentée vous racontera la fabrique de la ville au fil du temps à travers **des frises chronologiques, des maquettes, des dessins d’architectes, des photographies, des réalisations d’architectes contemporaines (dans le Rhône et en France) et des séquences filmées.** Venez partager un moment d’écoute et d’échanges autour de la production d’un cadre de vie de qualité, de son évolution face aux enjeux d’hier et d’aujourd’hui. Gratuit – au CAUE Rhône Métropole – groupe de 10 personnes – sur réservation auprès du CAUE Rhône Métropole : 04 72 07 44 55 / [caue69@caue69.fr](mailto:caue69@caue69.fr)

Laissez-vous guider dans une découverte singulière de la ville ! Plongez dans une scénographie immersive inspirée d’une déambulation urbaine …

Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:45:00