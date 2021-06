Cholet Musée d'art et d'histoire de Cholet Cholet, Maine-et-Loire Visites guidées de l’exposition temporaire « Figure de style » Musée d’art et d’histoire de Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Visites guidées de l’exposition temporaire « Figure de style » Musée d’art et d’histoire de Cholet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cholet. Visites guidées de l’exposition temporaire « Figure de style »

le samedi 3 juillet à Musée d’art et d’histoire de Cholet

Serge Crampon, artiste installé dans la région choletaise, s’est fait connaître à partir des années 1980 par ses travaux de plasticien, photographe et danseur. Au gré des projets, il lie ces différentes formes d’expression artistique et offre au spectateur un univers où le corps en mouvement est l’élément pivot. Invité à exposer au Musée d’Art et d’Histoire, l’artiste s’est détourné de la rétrospective pour favoriser une présentation dynamique. Des œuvres récemment créées et une œuvre en cours de création seront visibles et mises en regard d’œuvres plus anciennes telles que disposées dans le quotidien de son atelier. L’apparent éparpillement laisse alors apparaître un fil conducteur qui ne saurait être univoque. Attentif à une mise en scène sensible, l’artiste développe un univers surprenant et envoûtant.

Nombre limité de participants

La Loire, le mouvement, le corps … voici des thèmes chers à Serge Crampon, que l’on retrouve dans les oeuvres de cette exposition. Musée d’art et d’histoire de Cholet 27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Cholet Adresse 27 avenue de l'abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Ville Cholet lieuville Musée d'art et d'histoire de Cholet Cholet