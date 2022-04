Visites guidées de l’exposition “Small couture (8) : les folles années” Musée du textile, 14 mai 2022 23:00, Cholet.

Nuit des musées Visites guidées de l’exposition “Small couture (8) : les folles années” Musée du textile Samedi 14 mai, 19h00, 20h00, 21h30, 23h00

Plongez 100 ans en arrière dans la mode des années 1920-1930 !

Comment étaient vêtus les enfants il y a un siècle ? Les revues féminines, les catalogues de vente des grands magasins et plus simplement les photographies de famille nous renseignent sur la mode enfantine de cette période. La présence de ces nombreuses illustrations rend familières ces petites tenues, pourtant si étonnantes lorsqu’on les regarde à la loupe.

La première surprise est sans doute de voir des enfants si court vêtus. Les fillettes sont presque en mini-jupe et les garçonnets portent une culotte courte qui leur arrive à mi-cuisse. Ensuite, les garçons comme les filles ont les cheveux coupés court. Par comparaison avec la mode des années 1910, les vêtements des Années Folles sont extrêmement simples, autant dans leur forme que dans leur composition. Finies les superpositions de dessous et les surabondances de dentelles ou broderies ! Les vêtements et leurs décors sont géométriques, une sobriété qui fait écho à celle des arts décoratifs des années 1920.

Au-delà des apparences, la mode des années folles reflète la société de l’après Première Guerre et en particulier la place des femmes et le statut de l’enfant.

Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier témoin de l’activité textile de la cité du mouchoir.

© Musée du textile

http://www.museedutextile.com

Saturday 14 May, 19:00, 20:00, 21:30, 23:00

The Textile Museum offers a rich and lively panorama of the Choletaise textile industry. The manufacturing steps of the fiber-to-yarn and yarn-to-fabric are revealed. An exceptional industrial heritage site, the museum is housed in a former bleaching plant, the last witness of the textile activity of the City of Handkerchief.

Textile Museum hearing impairment;visual impairment

¿Cómo estaban vestidos los niños hace un siglo? Las revistas femeninas, los catálogos de venta de los grandes almacenes y más simplemente las fotografías de familia nos informan sobre la moda infantil de este período. La presencia de estas numerosas ilustraciones hace familiares estos pequeños trajes, sin embargo, tan sorprendentes cuando se mira con lupa. La primera sorpresa es, sin duda, ver a niños tan cortos vestidos. Las niñas están casi en minifalda y los niños llevan bragas cortas que les llegan hasta la mitad del muslo. Segundo, tanto los niños como las niñas tienen el pelo corto. En comparación con la moda de 1910, la ropa de los Años Locos es extremadamente simple, tanto en su forma como en su composición. ¡Se acabaron las superposiciones de abajo y las sobrebondancias de encajes o bordados! La ropa y sus decoraciones son geométricas, una sobriedad que se hace eco de la de las artes decorativas de los años 1920. Más allá de las apariencias, la moda de los años locos refleja la sociedad de la posguerra y en particular el lugar de las mujeres y el estatuto del niño.

Sábado 14 mayo, 19:00, 20:00, 21:30, 23:00

Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire