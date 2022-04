Visites guidées de l’exposition “Rome. La cité et l’empire” Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Visites guidées de l’exposition “Rome. La cité et l’empire” Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022, Lens. Visites guidées de l’exposition “Rome. La cité et l’empire”

Musée du Louvre-Lens, le samedi 14 mai à 18:00

Accompagnés d’un guide-conférencier du musée, explorez l’exposition, découvrez ses chefs d’œuvre, sa scénographie et le propos de ses commissaires ; vous apprendrez notamment comment Rome est devenue la capitale d’un Empire aux dimensions gigantesques, en diffusant des modèles qui ont marqué le cours de l’Histoire.

Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles, départs toutes les 15 minutes

