Ce semestre, venez découvrir avec vos enfants l’exposition temporaire du Musée « Ni Méchant Ni gentil ! » à travers les explications de nos guides qui vous diront tout sur le loup ! ### Infos Pratiques Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés De 10h30 à 11h30 Tous les dimanches jusqu’au 9 janvier (hormis le 1er dimanche de chaque mois et lors des grands événements) Tarifs : 2€/personne (hormis les Journées Européennes du Patrimoine) Sur réservation (nombre de places limitées) : créneau en vente sur la billetterie en ligne du Musée (à venir) Renseignements au 03.28.55.30.82

Pourquoi le loup se déplace-t-il souvent en meute ? Pourquoi hurle-t-il ? Que mange-t-il ? Où vit-il ? Le loup est-il méchant ou bien gentil ? Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

