Le musée Vivant Denon et le musée Rolin d’Autun s’associent, avec le concours du musée du Louvre, pour une double exposition exceptionnelle, afin de faire découvrir aux visiteurs la richesse des œuvres du XVème siècle de notre région, certaines, pour la première fois réunies. Grâce à des pièces remarquables en provenance des plus grands musées et bibliothèques de France et de l’étranger, ce sont les trésors du mécénat du XVème siècle qui se dévoilent : sculptures, peintures, dessins, tapisseries, vitraux, manuscrits, objets précieux,… autant de témoignages du rôle des hauts fonctionnaires de la cour de Bourgogne dans la création et la diffusion de foyers artistiques sur le territoire. Découvrez l’exposition en quelques oeuvres phares, accompagné par un médiateur.

Départ des visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h30, 16h et 17h. Jauge limitée à 10 personnes par visite. Durée 45 min.

Découvrez l’exposition Miroir du Prince, accompagné par un médiateur, en quelques œuvres phares.

