Saint-Germain-en-Laye Musée Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Visites guidées de l’exposition « Maurice-Denis, Bonheur rêvé » Musée Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Visites guidées de l’exposition « Maurice-Denis, Bonheur rêvé » Musée Maurice Denis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Visites guidées de l’exposition « Maurice-Denis, Bonheur rêvé »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Maurice Denis

Après trois ans de fermeture, le Musée départemental Maurice-Denis rouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’exposition « Maurice-Denis, bonheur rêvé » propose une plongée dans l’intimité de Maurice Denis. Les œuvres présentées, dont des toiles jamais montrées ou d’autres prêtées par des institutions prestigieuses comme le Musée d’Orsay, mettent en avant le quotidien sublimé du peintre dans ses différentes demeures saint-germanoises. Les toiles très apaisantes de l’artiste montrent l’aspiration de Maurice Denis à un bonheur simple et familial en dépit d’une vie heurtée de nombreuses souffrances : mort d’un enfant en bas-âge, Première Guerre mondiale, mort de sa première épouse…

Visites toutes les demi-heures. Plus d’informations : musee-mauricedenis.fr

Des ateliers d’arts plastiques et de composition florale auront lieu en continu. Plusieurs interludes musicaux seront proposés l’après-midi dans les jardins. Musée Maurice Denis 2 bis rue Maurice Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Musée Maurice Denis Adresse 2 bis rue Maurice Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Musée Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye