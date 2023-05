Visites guidées de l’exposition Le Chant des Forêts MAIF Social Club, 1 octobre 2022, Paris.

Du samedi 01 octobre 2022 au samedi 22 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit Gratuit sur inscriptions

Promenons-nous dans les bois… pendant que le loup n’y est pas… Vous connaissez la chanson mais pas l’exposition ?

Nos médiatrices culturelles vous proposent une déambulation dans un univers forestier au cœur du Marais pour découvrir en famille de manière ludique et conviviale les artistes de l’exposition Le Chant des Forêts. Des clairières verdoyantes aux tanières tamisées, cette promenade vous permettra d’aller à la rencontre des animaux de la forêt et des êtres directement issus des contes d’Amazonie et d’Europe. Promesse faite à vos enfants, pas de grand méchant loup caché dans les buissons !

Chaque enfant se verra remettre un livret jeux qu’il pourra faire après la visite pour redécouvrir les œuvres en s’amusant.

Des visites réservées aux adultes et des visites pour les tout-petits (2–5 ans) sont également disponibles.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visites-familles-de-lexpo-le-chant-des-forets/

