Visites guidées de l’exposition « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines »

### Laissez-vous guider par la commissaire d’exposition et revenez aux origines de la création du quartier de Marquèze ! En compagnie de Mathilde Bois, chargée des expositions à l’Ecomusée, visitez l’exposition créée à l’occasion des 50 ans du musée en 2020. Réunissant sciences, arts visuels et littérature, elle donne la possibilité de (re)découvrir l’habitat traditionnel landais, ses évolutions et sa perception par les artistes. Un parcours du Moyen Âge à l’ère contemporaine pour questionner ce mode de vie qui interroge autant qu’il inspire…

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de l’écomusée.

